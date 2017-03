Motociclista de 23 anos morre após colisão em Itajaí, no Litoral Norte

BR-101 30/03/2017 | 07h26 Atualizada em

Um motociclista de apenas 23 anos morreu em um acidente na BR-101 em Itajaí, no Litoral Norte de SC, nesta madrugada. Conforme o relatório da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a colisão traseira, envolvendo a motocicleta e um caminhão, ambos com placas de Itajaí, foi registrado perto da 1h no km 116 da rodovia. Ainda não se sabe o que teria provocado o acidente.

Apesar do socorro ter sido acionado, a vítima morreu ainda no local. Já o homem de 53 anos, que estava sozinho no outro veículo não se feriu. Conforme a PRF, ele ficou no local do acidente, prestou depoimento e foi liberado. O Instituto Médico Legal (IML) foi até o local para recolher o corpo.

