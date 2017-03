Moscou 02/03/2017 | 12h11

A diplomacia russa acusou nesta quinta-feira o principal grupo de oposição síria de sabotar as conversações de paz em Genebra, colocando em dúvida a capacidade dos opositores em negociar com o regime uma resolução do conflito.

"O Alto Comitê de Negociações (ACN) se nega a colaborar tanto com o grupo de Moscou como o do Cairo e sabota de fato o diálogo com a delegação do regime e com os outros grupos da oposição", declarou a porta-voz da chancelaria russa, Maria Zajarova.

