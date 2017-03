Moisés é dúvida da Chapecoense para enfrentar o Tubarão

Neste domingo 19/03/2017 | 07h00 Atualizada em

O técnico da Chapecoense, Vágner Mancini, deve utilizar os titulares na partida de domingo, às 19h, contra o Tubarão, na Arena Condá. O objetivo é ir com força máxima para buscar a vitória e brigar pelo título do returno do Campeonato Catarinense. Mesmo tendo o desgaste da Libertadores, na quinta-feira, quando foi derrotada pelo Lanús, a Chapecoense não quer abrir mão de ficar com a taça Sandro Pallaoro e chegar na final do Catarinense.



O volante Moisés Ribeiro, que saiu aos 11 minutos de partida, em virtude de dores musculares, é dúvida. Ele deve passar por ressonância magnética para saber se poderá estar à disposição do treinador no domingo.

Caso não seja utilizado Osman deve iniciar a partida. Ele já entrou no jogo contra o Lanús. Na sexta-feira os titulares na partida contra o time argentino fizeram apenas um trabalho regenerativo. Os reservas participaram de um rachão. Inclusive Apodi, que se envolveu em confusão com seu empresário antes do treino.

Já o Tubarão viajou para Chapecó com três suspensos. Renteria e Liel estão suspensos e Ewerton Júnior está lesionado. Por outro lado o lateral Marcos Vinícius está de volta.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE: Artur, João Pedro, Grolli, Nathan e Reinaldo; Andrei Girotto, Luiz Antônio e Osman (Moisés Ribeiro); Rossi, Wellington Paulista e Niltinho. Técnico: Vagner Mancini.

TUBARÃO: Luiz Carlos, Marcos Vinícius, Gerson, Lucas Costa e Weriton; Guilherme Amorim, Daniel Costa e Paulo Vinícius; Paulinho, Rafael Ratão e Marcos Paulo. Técnico: Waguinho Dias.

Arbitragem: Célio Amorim, auxiliado por Helton Nunes e Gianlucca Perrone de Vasconcelos

Local: Arena Condá, em Chapecó

Horário: 19h deste domingo