Ministério do Turismo oferece 10 mil vagas em cursos técnicos gratuitos para estudantes

O Ministério do Turismo vai oferecer 10 mil vagas em cursos técnicos de nível médio gratuitos para estudantes de escolas públicas. Os cursos, voltados para o mercado de viagens, serão ofertados em diversas cidades de 18 estados. Em Santa Catarina, 14 cidades terão ofertas de aulas, que devem começar em agosto.

Os cursos são de técnico em agenciamento de viagens, cozinha, eventos, guia de turismo, hospedagem, lazer, restaurante e bar. Os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Estadual de Turismo (Sol). Que deve definir a data e a forma de inscrição juntamente com a Secretaria Estadual de Educação.

Em Santa Catarina, os cursos serão oferecidos nas cidades de Balneário Piçarras, Bombinhas, Concórdia, Florianópolis, Garopaba, Gravatal, Laguna, Palhoça, Pomerode, São Bento do Sul, São José, Tubarão, Urubici e Videira.



A oferta faz parte do MedioTec, modalidade do Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec), lançado no fim do ano passado. O programa, segundo o Ministério da Educação (MEC), pretende oferecer um total de 82 mil vagas. No início do ano, foram anunciadas 20 mil vagas em cursos técnicos na área cultural.

De acordo com o Ministério do Turismo, a definição da oferta de cursos na área levou em conta a demanda apresentada pelos estados e a capacidade de atendimento do programa.

No âmbito do turismo, o jovem terá aulas sobre processos de recepção, viagens, eventos, gastronomia, serviços de alimentação e bebidas e entretenimento. Os cursos são presenciais, em horários diferentes dos cursos regulares do ensino médio, e ministrados por entidades cadastradas pelo MEC.

