Mick Fanning anuncia volta ao Circuito Mundial após ano sabático

O tricampeão mundial Mick Fanning anunciou nesta segunda-feira seu retorno a todas as etapas na elite do surfe, após tirar um ano sabático na última temporada.

— Decidi voltar à competição em tempo integral e fazer o tour nesta temporada. Foi bom ter ficado um pouco de fora em 2016 e me recompor, mas estou animado para suar a camisa novamente — disse o surfista de 35 anos, que só participou de cinco das 11 etapas do Circuito Mundial no ano passado.

O ídolo australiano resolveu pisar no freio após quase virar o alvo de um ataque de tubarões na etapa sul-africana de Jeffreys-Bay, perder o seu irmão mais velho, Peter, e ser superado em uma emocionante disputa pelo título com o brasileiro Adriano de Souza, o Mineirinho.

— 2015 foi um ano difícil. Muita coisa aconteceu comigo.Eu só me senti esgotado no final.

A decisão de voltar ao CT não foi fácil, mas Fanning disse que o desafio de enfrentar um nova geração de surfistas o motivou:

— A coisa mais importante para mim é ter certeza de que o meu surfe continua a evoluir e isso vai ser colocado em prova nesse Circuito, que está cada vez mais difícil e disputado.

Com 22 títulos de etapas, Fanning é um dos surfistas mais vitoriosos da história. Com a volta do australiano, o CT terá seis campeões mundiais: além de Fanning, estão na briga pelo caneco Kelly Slater (EUA), dono de 11 títulos, Joel Parkinson (AUS) e e John John Florence (HAV), além dos brasileiros Gabriel Medina e Mineirinho.

A primeira etapa da temporada será em Gold Coast, na Austrália, entre 14 a 25 de março.

