México suspende importação de carne de frango do Brasil

México 21/03/2017 | 20h38

O México suspendeu desde domingo a importação de carne de frango brasileira por causa da adulteração de alimentos para consumo humano, informou nesta terça-feira a autoridade sanitária mexicana em comunicado.

O México decidiu restringir de maneira precatória a introdução desses produtos no país, "até que a autoridade sanitária brasileira ofereça provas científicas e garantias sanitárias de qualidade e de segurança", disse o Serviço Nacional de Saúde, Segurança e Qualidade Agroalimentar.

A autoridade esclareceu que o México não importa carne de boi nem de porco do Brasil, apenas produtos como frango refrigerado, congelado e desidratado.

As compras de carne de frango do Brasil por parte do México totalizaram 99,9 milhões de dólares em 2016.

O governo mexicano solicitou ainda às autoridades brasileiras um relatório sobre as medidas que estão sendo adotadas para evitar que as unidades avícolas que exportam para o México enviem produtos irregulares.

O México se soma assim a China, Chile e Hong Kong, que suspenderam a importação de carne brasileira após as denúncias da operação "Carne Fraca", envolvendo 21 frigoríficos.

A Coreia do Sul suspendeu a distribuição de carne de frango importada do Brasil para verificar a qualidade da mercadoria, medida posteriormente anulada, enquanto a União Europeia pediu ao Brasil que "feche imediatamente os estabelecimentos envolvidos".

O Brasil advertiu o Chile na segunda-feira que pode adotar represálias caso o país feche completamente seu mercado à carne brasileira.

