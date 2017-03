México e UE vão preparar trocas de ofertas comerciais em Bruxelas

Bruxelas 30/03/2017 | 17h47

México e União Europeia (UE) começarão na semana que vem em Bruxelas a preparar a troca de ofertas prevista pelas negociações para modernizar o acordo comercial vigente entre ambos, anunciou nesta quinta-feira uma fonte do executivo comunitário.

"Os objetivos dessa rodada são avançar à fusão das propostas de textos em um texto comum, assim como iniciar as discussões sobre os parâmetros para o intercâmbio de ofertas", informou à AFP essa fonte.

Bruxelas sediará entre 3 e 7 de abril uma nova rodada de negociações para modernizar o tratado de livre-comércio vigente desde julho de 2000 a ambos os lados do Atlântico, cujos trabalhos começaram em maio de 2016.

Após a chegada à Casa Branca em janeiro de Donald Trump, considerado protecionista em matéria comercial, as autoridades europeias e mexicanas decidiram acelerar os trabalhos com o objetivo de concluir o acordo antes do fim de 2017.

A nova rodada prevista na capital europeia "cobrirá todos os aspectos das relações comerciais", informou a fonte da Comissão Europeia, que anunciou a publicação dos orçamentos de Bruxelas e um relatório sobre a rodada em abril.

* AFP