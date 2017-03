Metropolitano vence o Barroso e ganha fôlego na luta contra o rebaixamento

Catarinense 2017 29/03/2017 | 22h21

O Metropolitano ganhou um fôlego extra na luta para fugir do rebaixamento nas últimas quatro rodadas do Campeonato Catarinense com a vitória sobre o Almirante Barroso por 1 a 0 nesta quarta-feira, no Estádio do Sesi. O triunfo pôs fim à série de sete partidas sem vitória da equipe de Blumenau.

O único gol do jogo foi marcado aos seis minutos da segunda etapa. Após cobrança de escanteio de Mazinho, Beto apareceu na pequena área para cabecear e balançar as redes adversárias.

Com o resultado, o Metrô pulou para 13 pontos e segue na zona do rebaixamento, com dois pontos a menos que o Inter de Lages, 8º colocado. O Almirante Barroso, por sua vez, segue na lanterna do Estadual, com nove pontos.

As equipes voltam a campo no fim de semana. E ambas jogam no domingo. O Metropolitano viaja à Serra Catarinense, onde enfrentará o Inter de Lages, às 16h, no Estádio Vidal Ramos Júnior. Antes, às 10h, o Almirante Barroso recebe o Criciúma na grama sintética do Estádio Camilo Mussi, em Itajaí.