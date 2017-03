Metropolitano empata em 0 a 0 com o Joinville e ameaça de rebaixamento aumenta

Campeonato Catarinense 26/03/2017 | 13h17

Domingo é dia que muita gente aproveita para dormir até mais tarde, ficar aquela meia hora a mais na cama. E Metropolitano e Joinville entraram em campo para o primeiro jogo matinal do estádio do Sesi neste Campeonato Catarinense em ritmo sonolento. Com 30 minutos de jogo, o único momento capaz de fazer os 982 torcedores que compareceram à sessão matinê foi uma jogada individual do meia Beto, que bateu cruzado da entrada da área, à esquerda do goleiro Matheus.



Passada a meia hora de preguiça, era hora de jogar. Após cruzamento da direita, o meia Breno, do Joinville, saiu na cara do goleiro que Vilar, alerta o bastante para fazer um milagre e impedir o gol do JEC. A resposta do Metrô veio com Sabiá que, de cabeça, tentou encobrir Matheus, que se recuperou. As descidas do Metrô diminuíram o mal humor matinal da torcida do Metrô, que até então urrava contra a apatia do time, vice-lanterna da competição.



Apesar dos poucos lampejos das equipes, o primeiro tempo estava morno como um jogo entre amigos domingo manhã do que para confronto de líder e equipe ameaçada do Catarinense. Até o sol demorou para surgir e raiou sobre o Sesi apenas aos 43 da primeira etapa – e deu a impressão de que o futebol dos atletas fosse movido a energia fotovoltaica. Minutos depois, na última bola antes do intervalo, Trípodi cabeceou no travessão. Na sobra, Élton bateu rasteiro para a defesa de Matheus, que impediu o importante gol verde.



Na segunda etapa o jogo continuou quente, movimentado. Até que Valkenedy puxa o adversário e leva o segundo amarelo e, consequentemente, o vermelho. A expulsão fez o Joinville se empolgar como um pré-adolescente numa extinta matinê de domingo da Rivage. O time ameaçou o Metrô com alguns cruzamentos, mas não conseguiu levar o perigo imaginado. Vendo o time com um a menos, ameaçado de rebaixamento, a torcida, que renunciou ao churrasco de domingo para incentivar o Metrô, acompanhou o jogo com a paciência de quem espera a churrasqueira esquentar. E aos poucos, o time do Metrô até ameaçou pegar no breu.





Em contra-ataque puxado por Sabiá, a bola é tocada para Mazinho que, da entrada da área, bate de perna esquerda por cima do gol, levando o torcedor à loucura. Aos 38, após nova cobrança de falta de Mazinho, Trípodi cruzou errado e desperdiçou chance do Metrô. No contragolpe,. Outra bola parada. Outra cabeçada de Júnior Fell para fora. Mais uma frustração do torcedor, que ficou ainda mais forte com o apito final do árbitro.

Resultado aumenta ameaça do descenso

Para o Joinville, o empate foi um bom programa de domingo, que manteve a equipe na liderança do returno, com 10 pontos, próximo de Chapecoense e Brusque. Para o Metrô, o jogo que começou em horários típicos de missa terminou com o torcedor precisando rezar ainda mais para que o time escape do rebaixamento. Já são sete jogos sem vencer. A equipe foi a 10 pontos na classificação geral, apenas um a mais do que o lanterna Almirante Barroso, adversário do Metrô na quinta rodada, quarta-feira, às 20h30, horário clássico de futebol, no Estádio do Sesi. O primeiro das cinco decisões que o Verdão terá pela frente. O técnico Mauro Ovelha sabe disso.



– Saí confiante do jogo contra o Brusque e saio também hoje. O grupo já mostrou evolução e eu tenho confiança. Precisamos ganhar um jogo para que isso aumente. Quarta-feira, quem vencer está vivo, quem perder está rebaixado. É com esse espírito que a gente vai para o jogo – promete Ovelha.



Ficha técnica:

Metropolitano

Villar; Willian Duarte, Júnior Fell, Elton e Juninho; Carrasco, Valkenedy, Mazinho e Beto (Élber); Trípodi (Tiago Cristian) e Sabiá (Charles).

Técnico: Mauro Ovelha

Joinville

Matheus; Caíque, Danrlei, Max e Roberto; Alex Ruan; Roberto (Aldair), Fabinho Alves, Renan Teixeira e Breno; Bruno Rodrigues (Lúcio Flávio) e Bruno Batata (Marlyson).

Técnico: Fabinho Santos.

Cartões amarelos: Willian Duarte, Valkenedy, Trípodi (M), Caíque, Fabinho Alves e Breno (J)

Cartão vermelho: Valkenedy (M)

Público: 982 presentes

Renda: R$ 18.740

Arbitragem: Rodrigo D’Alonso Ferreira, auxiliado por Nadine Schramm Câmara Bastos e Jhonny Barros de Oliveira



Lances

1º tempo

18’: Beto puxou para a perna esquerda e bateu cruzado da entrada da área, ela sai pelo lado esquerdo do goleiro do JEC.

30’: Breno recebe passe da direita na grande área e sai na cara do goleiro Vilar, que no reflexo evita o gol do Joinville.

31’: Após cobrança de lateral, o goleiro Matheus espalma na área, Sabiá cabeceia por cima do arqueiro, que se estica e evita o gol do Metrô.

47’: Na cobrança de escanteio de Mazinho, último lance da primeira etapa, Trípodi cabeceia alto e a bola para no travessão. Na sobra, Élton pega o rebote e bate, mas Matheus defende.

2º tempo

28’: Mazinho cobra falta da intermediária direita e Júnior Fell cabeceia à esquerda do gol em boa chance do Metrô.

31’: Villar interrompe cruzamento da esquerda e evita o chute de Marylson. Goleiro precisou ser atendido após trombada com o atacante do JEC.

35’: Sabiá puxa contra-ataque e rola para Mazinho, que bate por cima do gol