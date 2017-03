Bruxelas 10/03/2017 | 11h22

A chefe do governo alemão, Angela Merkel, expressou nesta sexta-feira seu desejo de que a cúpula de Roma, por ocasião do 60º aniversário do projeto europeu, represente "um sinal da unidade" de uma União Europeia diversa.

O "lema" de Roma deve ser que "estamos unidos, mas unidos na diversidade", declarou Merkel, ao final de uma reunião em Bruxelas dos líderes do bloco europeu, sem a presença da britânica Theresa May, consagrada ao futuro da UE.

* AFP