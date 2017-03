Merkel ameaça dirigentes turcos com proibição de atos eleitorais

Berlim 20/03/2017 | 10h57

A chanceler alemã, Angela Merkel, ameaçou nesta segunda-feira proibir que os dirigentes turcos participem em atos eleitorais na Alemanha, após as novas acusações de "práticas nazista" feitas pelo presidente da Turquia Recep Tayyip Erdogan.

O governo alemão "se reserva o direito de reexaminar as autorizações" concedidas para a participação de dirigentes políticos turcos em comícios na Alemanha a favor do referendo previsto na Turquia em 16 de abril, afirmou a chanceler durante uma coletiva de imprensa em Hannover.

No domingo, o presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, atacou pessoalmente a chanceler alemã, reiterando suas acusações de práticas dignas do nazismo, após o cancelamento de atos eleitorais a seu favor na Alemanha, onde vive a maior diáspora turca no mundo, com cerca de 3 milhões de pessoas.

"Neste momento recorre a práticas nazistas", disse no domingo Erdogan dirigindo-se a Merkel em um discurso transmitido pela televisão.

Angela Merkel revelou diante da imprensa o conteúdo de um documento transmitido recentemente por seu governo às autoridades turcas, relacionado à realização de atos eleitorais do partido no poder, o AKP, que foram autorizados em território alemão.

O texto adverte que "a participação de responsáveis políticos turcos" em reuniões eleitorais na Alemanha "só é possível no respeito dos princípios da lei fundamental" alemã, a Constituição do país, disse.

"Caso contrário (...), o governo alemão se reserva o direito de tomar todas as medidas necessárias, incluindo a reanálise das autorizações (de comícios) dadas neste documento", acrescentou.

A chanceler alemã também reiterou que "as comparações com o nazismo devem parar".

* AFP