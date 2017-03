Menino de SC reencontra a mãe dois anos depois de ser levado pelo pai 

Saúde 29/03/2017 | 20h05 Atualizada em

Depois de quase dois anos separados, mãe e filho se reencontraram nesta semana. O menino de cinco anos foi levado pelo pai de São Bento do Sul, no Norte de SC, em maio de 2015. Segundo a Polícia Civil, a mãe tem a guarda da criança, que passa bem. As informações são do portal de notícias G1.

Segundo a polícia, após o pai ter levado a criança, a mãe conseguiu na Justiça um mandado de busca do filho, mas não havia pistas sobre o paradeiro do menino. O pai e o avô teriam levado o menino para morar na Bahia e em São Paulo para despistar.

A polícia recebeu nesta segunda-feira informações de que o menino estaria no Paraná. O delegado da Delegacia de Polícia de Pessoas Desaparecidas, Wanderley Redondo, explicou ao G1 que pediram apoio da Delegacia de Paranaguá para checarem o local. Com a confirmação, solicitaram ao juiz de São Bento do Sul uma cópia do mandado [de busca]. No dia seguinte, encontraram o menino com o pai e o avô.

A mãe do menino reencontrou o filho logo após o resgate, na cidade paranaense.

