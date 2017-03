Meninas do basquete de Blumenau são superadas pelo Sampaio Corrêa, no Maranhão

Na cesta 20/03/2017 | 11h25

Time do Maranhão venceu as blumenauenses por 75 a 60, no sábado

Blumenau deu adeus às chances de classificação às semifinais da Liga de Basquete Feminino. As blumenauenses foram derrotadas duas vezes pelo Sampaio Corrêa na semana passada, no Maranhão. Na quinta-feira, as donas da casa venceram por 82 a 72. E no último sábado, as maranhenses levaram a melhor por 75 a 60.

Com as derrotas, as meninas de Blumenau seguem na lanterna, com 21 pontos, contabilizando três vitórias em 18 partidas. O time comandado por João Camargo se despede da competição nesta semana, com dois jogos diante do time de Presidente Venceslau-SP, no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão.

A equipe paulista também não tem mais chances de classificação. O primeiro duelo será na quinta-feira, às 20h, e o segundo no sábado, às 10h. A entrada é gratuita.