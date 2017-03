Meninas de Blumenau se despedem com vitória

Basquete 25/03/2017 | 14h19

Os pouco mais de 200 torcedores que estiveram no Ginásio Sebastião Cruz, o Galegão, na manhã deste sábado, deixaram as arquibancadas com um gostinho de quero mais. Com grande atuação coletiva, a equipe de Blumenau se despediu da Liga de Basquete Feminino (LBF) com vitória. As blumenauense venceram o time de Presidente Venceslau-SP por 77 a 65, em jogo válido pela última rodada da primeira fase da LBF.

O time da casa oscilou ao longo dos 40 minutos, mas mostrou poder de reação. Depois de ir para os para os vestiários em desvantagem de nove pontos (perdia por 44 a 35), as blumenauenses tiveram grande desempenho nos últimos dois quartos. Com vitória no terceiro período por 18 a 11, reduziram a diferença para apenas dois pontos e triunfaram no período derradeiro.

O destaque de Blumenau foi a força coletiva. Os 77 pontos marcados pela equipe foram divididos entre cinco atletas. A principal pontuadora foi a ala-pivô Carina Felippus, que anotou 19 pontos e pegou cinco rebotas. Seguida da pivô Fernanda Bibiano, que contribuiu com mais 17 pontos e cinco rebotas. A ala Leila marcou 16 pontos e distribuiu cinco assistências.

A armadora Cacá Martins anotou 14 pontos, seis rebotes e quatro roubadas de bola. E, por fim, a ala-armadora Mariana Camargo marcou 11pontos, pegou quatro rebotes e distribuiu cinco assistências. Pelo time paulista, a ala Jeanne teve um desempenho acima da média, com 16 pontos, quatro rebotes e quatro assistências.



Com o resultado, Blumenau encerrou a LBF na quinta posição, com 25 pontos e cinco vitórias em 20 partidas (quatro pontos atrás Sampaio Corrêa-MA, o quarto colocado). As paulistas, por sua vez, terminaram na lanterna, com 24 pontos e contabilizando quatro triunfos. A sensação de quem foi ao ginásio com o cronômetro zerado era de que faltou esse tipo de atuação em outros jogos para a equipe alcançar os playoffs semifinais.

— Estou bem feliz. Infelizmente, não conseguimos a classificação às semifinais. Mas terminamos o campeonato mostrando que o time evoluiu — comentou o treinador João Camargo Neto.