Meia Marquinhos diz que pretende parar de jogar no final de 2018

Em entrevista ao colunista do DC Cacau Menezes no Jornal do Almoço, da RBS TV, desta sexta-feira, o meia Marquinhos, camisa 10 do Avaí, anunciou que pretende para de jogar no final de 2018. O jogador disse que pretende conquistar o Campeonato Catarinense e garantir a permanência do Leão na Série A do Brasileirão antes de pendurar as chuteiras.

O capitão avaiano afirmou que ainda não renovou seu contrato, que vai até o final deste ano, mas que aguarda o contato do presidente do clube, Francisco Battistotti.

— Não há dificuldade em renovar o contrato, até porque não sentamos para conversar. Agora o pessoal deve me procurar. Mas minha carreira vai terminar só no ano que vem.

O meia descartou vestir a camisa do Figueirense caso não renove com o Avaí. Garantiu que tenho respeito pelo Alvinegro, mas afirmou que "nunca vestiria" a camisa do clube do Estreito.



— Só saio do Avaí se o Avaí não me quiser mais. O presidente não me disse nada. Se o pensamento dele for por sair, ele pode falar pra mim. Tenho bala na agulha e futebol para continuar.

