Medalha de ouro de 100 kg é roubada de museu de Berlim

Berlim 27/03/2017 | 13h21

Uma gigantesca medalha de ouro puro de 100 quilos e avaliada em 3,7 milhões de euros (4 milhões de dólares) foi roubada nesta segunda-feira do Museu Bode, no centro de Berlim, anunciou a polícia.

Segundo os meios de comunicação alemães, trata-se da peça "Big Maple Leaf" (grande folha de bordo), uma medalha comemorativa cunhada pela Casa da Moeda Real canadense em 2007.

A peça, sobre a qual figura um retrato da rainha Elizabeth II da Inglaterra, mede 53 cm de diâmetro e 3 cm de grossura.

Os ladrões utilizaram uma escada sobre uma ferrovia situada ao lado do museu e entraram às 03h30 locais (22h30 de Brasília) no edifício, detalha a polícia local no Twitter.

O tráfego das linhas de trens da periferia berlinense foi interrompido nesta segunda-feira para permitir que os investigadores recolham os primeiros indícios.

O Museu Bode, conhecido por suas esculturas e seu "gabinete de medalhas", está situado em pleno centro da capital alemã, na "ilha dos museus", núcleo cultural da antiga Berlim oriental, incluído no patrimônio mundial da Unesco desde 1999.

* AFP