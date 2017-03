Mary Bastian: Meus vizinhos, os periquitos

Crônica 20/03/2017 | 08h01

Falo sempre do jardim onde moro e das palmeiras-imperiais que estão perto do muro, parecendo nos proteger e impedir a entrada de estranhos gaiatos. Servem também de abrigo para um monte de pássaros. É muito gostoso no fim da tarde ouvir o canto deles, se aprontando para a noite.



Mas, outro dia, a barulhada era tão grande, que chamou a minha atenção e de outros vizinhos, e chegamos à janela para ver o que estava acontecendo. Ficamos de pescoço espichado olhando uma das palmeiras, a que tem mais folhas, que era o local de tamanha movimentação. Pensei que algum pássaro grande estivesse ameaçando os pequenos, mas não, e a barulheira continuou até o escurecer.



Soube depois, por uma vizinha que mora mais acima de mim, que eram periquitos, aos montes, fazendo aquele rebuliço todo, parecendo umas gralhas. E continuam fazendo, marcando território e nos alegrando mais que o grilo, sobre o qual já contei para vocês, que nos atormenta durante a noite. Aqui é assim: bem-te-vis, rolinhas, sabiás-de-papo-amarelo, beija-flores e outros bichinhos lindos que vêm catar insetos, tomar banho em alguma pocinha de água ou simplesmente virar a cabecinha de lado e olhar para a gente no maior descaramento.



Sempre gostei de pássaros e tenho muitas histórias guardadas na lembrança, mas de periquitos é a segunda, porque quando morava em Porto Alegre, pertinho do Beira-rio, uma manhã acordei com uma algazarra tremenda pelo ar. Pensei que fossem quero-queros fugindo dos agrotóxicos do interior. Eles também são bichos barulhentos, mas não vi nada quando cheguei à janela. Saí para as compras, e ao passar pela praça, as árvores balançavam e a gritaria continuava. Então perguntei a um guarda, que estava sempre ali, que bichos estavam fazendo tanto rebuliço: "Os periquitos do campinho velho do Inter. Tem uma chusma deles lá. Alguém largou um casal tempos atrás e agora tem um monte." Estava explicado.



Mas para estes gaiatos aqui do Saguaçu não há palmeira-imperial que os assuste, pelo contrário, se sentem em casa. Podem chegar, serão sempre bem-vindos.