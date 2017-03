Marine Le Pen classifica convocação à Justiça como "operação política"

Supostos empregos fictícios 10/03/2017 | 08h41 Atualizada em

No dia em que deverá comparecer a um tribunal em um caso de supostos empregos fictícios no Parlamento europeu, a candidata de extrema-direita à eleição presidencial francesa, Marine Le Pen, voltou a afirmar que há uma "operação política" no país.



— Alguns querem instrumentalizar a Justiça para interferir nesta eleição presidencial. Não participarei desta instrumentalização, que as coisas fiquem claras — declarou à rádio a chefe do partido Frente Nacional, de 48 anos, depois de denunciar a existência de um "complô político".

A menos de 50 dias do primeiro turno, no dia 23 de abril, da eleição presidencial na França, Le Pen está convocada, nesta sexta-feira, para um possível indiciamento no caso de suspeitas de emprego fictício de assistentes do partido no Parlamento europeu. A candidata já informou que não comparecerá ao tribunal até o fim das eleições.

Na semana passada, a imunidade parlamentar de Le Pen foi levantada em um caso de divulgação de imagens de episódios de violência cometidos pelo grupo Estado Islâmico, em sua conta no Twitter. O caso é de dezembro de 2015.