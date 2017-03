Maria de Lourdes é uma das pessoas inspiradoras da comunidade do Aventureiro

AN no Aventureiro 31/03/2017 | 07h00 Atualizada em

Aos 72 anos, com um problema no coração, ela já não está conseguindo tocar o projeto de sua biblioteca comunitária

Aos 72 anos, com um problema no coração, ela já não está conseguindo tocar o projeto de sua biblioteca comunitária Foto: Salmo Duarte / Agencia RBS

Maria de Lourdes Pacheco de Vasconcellos é uma dessas pessoas inspiradoras do bairro Aventureiro. Uma conversa rápida com ela já tranquiliza e faz qualquer um olhar a vida de forma diferente. É assim, com sua tranquilidade e seu jeito professora de ser, que ela está sempre disponível para ouvir quem aparece em sua casa, na rua Renato Cézar de Oliveira.

Aos 72 anos, com um problema no coração, ela já não está conseguindo tocar o projeto de sua biblioteca comunitária e de educação de jovens e adultos, atividades que funcionavam na garagem de sua casa. Hoje, ela está vendendo uma parte dos livros por um valor simbólico de R$ 2 e chegou a ajudar um jovem com uma a doação de mil exemplares para que ele montasse uma biblioteca em Araquari.

– Agora preciso me cuidar. Mas continuo dando aulas de pintura aqui mesmo, na varanda. E indico leituras para quem gosta. Ajudei muita gente com os livros. Gente que queria estudar para o vestibular, fazer trabalho de aula, queria aprender a ler ou simplesmente que buscava uma aventura com a leitura.Maria chegou a Joinville em 2000 com o ex-companheiro e se apaixonou pela cidade e pelo bairro Aventureiro. Ela é formada em jornalismo e estudou na Escola de Belas Artes (RJ).