Mancini avalia que, no momento, Chapecoense é o melhor time de SC

Questionado após duas derrotas no primeiro turno, para Avaí e Brusque, o técnico da Chapecoense, Vagner Mancini começa a cair nas graças da torcida após a sequência de três vitórias no Catarinense. O próprio treinador comemora o bom momento. Após a vitória por 2 a 0 diante do Avaí, no domingo, a Chapecoense passou a ter a liderança do returno, a liderança na classificação geral e a melhor defesa.

- Hoje posso dizer que a Chapecoense é o melhor time do estado - afirmou Mancini.

No entanto o treinador ponderou que, apesar de liderar todos os indicadores, isso não representa muito em termos de título e que tudo isso pode mudar na próxima rodada.

Mesmo assim avaliou que a vitória sobre o Avaí foi significativa.

- Falei para os jogadores no vestiário que eles poderiam começar a escrever uma nova página na Chapecoense - disse, na entrevista coletiva após o jogo.

Mancini avaliou que um dos pontos fortes de sua equipe são as jogadas pelas alas.

- É um time que tem uma força descomunal nas duas laterais que foi incrementada mais pela característica dos jogadores - destacou.

O treinador também ficou feliz com a melhora do desempenho no setor defensivo.

No entanto lembra que os adversários estão observando a Chapecoense e por isso precisa evoluir no aspecto tático, para poder ter mais variação de jogadas.

Para o jogo de quarta-feira, contra o Brusque, já adiantou que o zagueiro Nathan deve voltar ao time titular, no lugar de Luiz Otávio. Ele fez a opção de colocar Luiz Otávio no jogo contra o Avaí para tentar combater um dos pontos fortes do Avaí que é as bolas lançadas na área pelo meia Marquinhos.









