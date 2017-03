Mais de 93% das universidades catarinenses têm queda nas notas do Índice Geral de Cursos do Inep

Avaliação do Ensino Superior 09/03/2017 | 16h04 Atualizada em

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, de Caçador, foi a única que obteve nota mais alta do que nos anos anteriores

A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe, de Caçador, foi a única que obteve nota mais alta do que nos anos anteriores Foto: Uniarp / Divulgação / Divulgação

Entre as 15 universidades catarinenses avaliadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), 14 tiveram queda na nota do Índice Geral de Cursos (IGC), o que representa 93,3% das instituições. A comparação foi feia com base nas notas dos dois anos anteriores, 2014 e 2013, na categoria "universidade".

A subdivisão, estabelecida pelo Inep, inclui universidades públicas, privadas e institutos federais. O IGC leva em consideração o desempenho dos estudantes, infraestrutura, formação dos professores e ainda indicadores da pós-graduação.

Apenas uma instituição catarinense obteve nota superior aos anos anteriores. A Universidade Alto Vale do Rio do Peixe (Uniarp), de Caçador, com nota 2,42, mas continuou com o conceito três.

A queda de nota mais significativa ocorreu com Universidade do Vale do Itajaí (Univali), de Itajaí, que também teve queda no conceito – de quatro, nos anos de 2014 e 2013, para três em 2015.

Entre os Centros Universitários, outra subdivisão das instituições de ensino, a situação foi diferente. Dos 10 centros, quatro tiveram queda da nota, um deles, a Fundação Universitária para o Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí (Unidavi) teve o conceito reduzido de quatro para três.

Leia também:

UFSC é a sétima universidade entre as públicas do país com melhor nota do Índice Geral de Cursos do Inep



Apenas 3,6% dos cursos superiores em Santa Catarina atingiram conceito máximo no Enade

Apenas dois cursos universitários têm nota máxima em indicador de qualidade do Inep em SC