Mais de 140 migrantes desaparecidos em naufrágio no Mediterrâneo

Roma 29/03/2017 | 09h44

Um jovem migrante gambiano socorrido na terça-feira no Mar Mediterrâneo contou que saiu da Líbia a bordo de uma embarcação que naufragou e que outros 146 passageiros desapareceram, informou nesta quarta-feira a Agência da ONU para os Refugiados (ACNUR).

O adolescente, que zarpou no domingo ou segunda-feira de Sabrata (noroeste da Líbia), foi socorrido por um navio militar espanhola da operação europeia contra as redes de tráfico humano e hospitalizado durante a noite em Lampedusa, a ilha italiana mais próxima do litoral africano.

* AFP