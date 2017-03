Educação 13/03/2017 | 17h56

Mãe encontra filha do lado de fora da creche em Blumenau

CEI afirma que ausência da menina não teria sido notada e que medidas já foram tomadas para reforçar segurança interna

A moradora do bairro Jardim Blumenau, Gabriela Hedler, levou um susto quando foi buscar a filha de apenas quatro anos no Centro de Educação Infantil (CEI) Antônio José Curtipassi, na Rua Araranguá, no último dia 9. Era o segundo dia da aluna na creche e, ao buscá-la, por volta das 11h20min, a mãe encontrou a criança do lado de fora do CEI, a cerca de 50 metros de distância, ao lado de uma mulher que teria visto a menina andando sozinha no local.



— Eu moro longe da escola, ela não saberia jamais ir até em casa sozinha. Fico pensando que ela poderia ter sido atropelada ou roubada, eu poderia nunca mais ver minha filha por uma irresponsabilidade por parte da creche — critica a mãe.



A diretora do CEI, Margarete Goerttmann, confirmou o ocorrido, disse que era o primeiro dia da aluna com a professora e que ela não notou a ausência da menina na sala. Nenhum funcionário também teria visto como a criança saiu da unidade. Ela estava com a mochila quando foi encontrada e a suspeita é de que tenha saído sozinha. Desde o ocorrido a direção já fez reuniões com a equipe de profissionais e enviou bilhetes aos pais para reforçar os cuidados no dia a dia e aumentar a preocupação com o fechamento do portão.



— A professora é muito cuidadosa e foi um caso isolado que não irá mais se repetir. Estamos tomando todas as providências, fizemos reuniões, fechamos o portão do estacionamento e passamos a usar apenas o principal. É algo sério, grave, lamentamos a situação, estamos todos muito tristes com o que aconteceu e reforçando a segurança porque não podemos mais correr o risco de que isso se repita — argumenta a diretora.



A mãe da menina conta que registrou boletim de ocorrência sobre a situação. Procurada pela reportagem do Santa, a Secretaria de Educação de Blumenau informou por meio da assessoria que “já encaminhou o caso para a Procuradoria-Geral do Município para que o fato seja apurado e as devidas providências sejam tomadas”.