Luxemburgo quer ser a sede da autoridade bancária da UE que fica em Londres

Bruxelas 30/03/2017 | 10h03

Luxemburgo reivindicou em uma carta aos presidentes da Comissão e Conselho Europeus seu direito legal de acolher a Autoridade Bancária Europeia (EBA), atualmente com sede em Londres, depois do Brexit, indicou nesta quinta-feira à AFP um porta-voz do governo luxemburguês.

"Queremos que a decisão de 1965 seja respeitada e, portanto, reclamamos que Luxemburgo seja a nova sede da EBA", indicou a porta-voz, em referência a um acordo comunitário que considera Luxemburgo como sede de alguns organismos europeus, especialmente financeiros.

