Luiza Trajano e Sônia Hess estarão no lançamento do movimento Mulheres do Brasil em SC

As empresárias Luiza Trajano, que comanda a rede varejista Magazine Luiza, e Sônia Hess, que faz parte do conselho curador da Fundação Dom Cabral, da Endeavor e é presidente do Lide Mulher, mas por anos esteve à frente da presidência da Dudalina, estarão em Florianópolis nesta quarta-feira para o lançamento do movimento Mulheres do Brasil (MDB) em Santa Catarina. As vagas são limitadas e o evento está previsto para começar às 17h.

Em Santa Catarina, o movimento liderado pelas empresárias Annalisa Dal Zotto e Fernanda Bornhausen Sá foi criado em agosto de 2016. Atualmente, já são 40 mulheres associadas. Nacionalmente, a iniciativa ganhou força em 2013.

Formado por mulheres de vários segmentos, o MDB tem como objetivo a discussão de temas ligados ao Brasil. Sem vínculos com partidos ou grupos políticos, o grupo se reúne mensalmente em São Paulo para discutir e propor ações em temas ligados à educação, empreendedorismo, empoderamento feminino e projetos sociais.

Por iniciativa da desembargadora Salete Sommariva, integrante do MDB que atua no combate à violência, uma das principais bandeiras da seção catarinense é a construção de uma Associação de Proteção e Assistência ao Condenado (APAC) feminina. As Apacs são entidades civis de direito privado que atuam na reinserção dos presos à sociedade.

— Este é um projeto lindo, que efetivamente pode mudar a realidade do sistema carcerário do Brasil e, o melhor, recuperar pessoas que de outra forma poderiam se render ao crime. Abraçamos a causa com muito entusiasmo — diz.



