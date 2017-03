Luan Santana e Anitta estão entre as atrações principais da 29ª Festa do Pinhão. Confira a agenda de shows  

Festa na Serra 13/03/2017 | 17h13 Atualizada em

A 29ª Festa do Pinhão anunciou os shows no palco principal do evento, que ocorre entre 9 e 18 de junho, no Parque Conta Dinheiro, em Lages. Este ano, a festa na Serra terá 26 atrações nacionais, fora os dois dias de Sapecada da Canção e a programação do Palco Nativista.

O sertanejo é o ritmo que predomina na programação. Maiara & Maraísa (dia 14), Luan Santana (dia 17) e Marília Mendonça (dia 18) são alguns dos destaques. As musas Ludmilla (dia 10) e Anitta (dia 17) garantem a música pop deste ano. O dia 11 será o Domingo da Família, com o Guri de Uruguaiana, a dupla Day & Lara e Galinha Pintadinha.



A venda de ingressos estará disponível no site oficial a partir do dia 21 de março, segundo a organização.

Confira a programação do palco principal:

A Festa do Pinhão ocorre de 9 a 18 de junho, em Lages, no Parque Conta Dinheiro. Mais do que levar shows nacionais para a Serra catarinense, o evento é reconhecido por celebrar a gastronomia da região, com pratos como o entrevero e a paçoca de pinhão.



