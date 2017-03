Luan projeta duelo do Avaí diante do JEC: "Equipe de qualidade"

Vale muito 28/03/2017 | 15h25 Atualizada em

De volta ao time titular do Avaí na última rodada do Catarinense, na derrota por 2 a 0 para a Chapecoense, o volante Luan está motivado em ajudar o Leão a seguir na briga pelo título do returno. O revés para o Verdão deixou o time da Capital a quatro pontos do topo da tabela do returno, mas o jogador ainda tem esperanças. O duelo com o Joinville, na quinta-feira, é direto e vale muito para as pretensões do Leão.

- Acho que tem muito campeonato pela frente. Incomoda estarmos em segundo pelo saldo de gols (na classificação geral), mas ainda podemos reverter isso aí. Temos que levantar a cabeça e trabalhar firme para conseguir a vitória contra o Joinville. A gente está com seis potnos, eles com 10, eles pegam Brusque e Chapecoense. A gente ganhando deles, o Brusque ajudando a gente, dá para encostar e tentar resolver isso api no segundo turno - explicou Luan.

O compromisso com o JEC é nesta quinta-feira, às 20h30min, na Ressacada.

- O todo do JEC. É um equipe de qualidade, tem demonstrado isso no segundo turno, principalmente. Acho que a gente tem que fazer a nossa parte, organização, que é o principal da nossa equipe, muita vontade, determinação que temos tudo para conseguir essa vitória. Campeonato é bastante competitivo, todas as equipes têm qualidades. Seria complicado a gente ganhar todos os jogos, mas a gente tem que levantar a cabeça contra o Joinville e conseguir reverter - completou Luan.



