Londres continua sendo um sócio da Europa, mesmo com o Brexit (porta-voz de Merkel)

Berlim 29/03/2017 | 09h04

O Reino Unido, que ativou nesta quarta-feira o processo de saída da União Europeia, continua sendo um sócio para a Europa e a Otan, assinalou uma porta-voz da chanceler alemã Angela Merkel.

"Não devemos esquecer que o Reino Unido continua sendo um partidário da Otan e da Europa", enfatizou Ulrike Demmer aos jornalistas depois que o governo britânico iniciou o processo de divórcio com a UE.

Em seu discurso ao parlamento depois de iniciada a ruptura, a primeira-ministra Theresa May pediu unidade ao povo britânico.

"Chegou o momento de nos unirmos e de trabalharmos juntos para conseguir o melhor acordo", afirmou May.

A declaração foi feita minutos depois que o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, recebeu em Bruxelas a carta britânica notificando oficialmente a saída do Reino Unido do bloco europeu.

"Não haverá volta", enfatizou May.

A primeira-ministra assinou na véspera a carta oficial que foi enviada nesta quarta a Bruxelas para estipular que o Reino Unido inicie as negociações para deixar a União Europeia.

May ligou, antes de assinar a carta, para Tusk e para a chanceler alemã, Angela Merkel.

* AFP