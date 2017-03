Lollapalooza na TV: saiba como assistir ao festival que traz Metallica, The Strokes e The XX ao Brasil

Música 24/03/2017 | 18h56 Atualizada em

São Paulo recebe neste fim de semana um dos principais festivais de pop rock do mundo: o Lollapalooza traz sua versão brasileira ao Autódromo de Interlagos no sábado e no domingo, com shows de algumas das maiores bandas do mundo.

Para quem não conseguiu ingressos ou não tem como ir para Sampa, alguns canais da TV, tanto aberta, quanto por assinatura, anunciam a transmissão dos shows. Para se ter uma ideia, no sábado sobem ao palco bandas como Metallica, The XX e Rancid, além dos brasileiros Criolo e Suricato. Já no domingo, o festival apresenta The Strokes, Duran Duran e Two Door Cinema Club, além da vencedora do Grammy Céu e o astro do r'n'b The Weeknd.

Leia mais:

Beatles na Favela junta música, dança e números circenses

Lollapalooza, semifinal do The Voice Kids e mais: coisas para ver na TV no fíndi

Escadaria da Igreja das Dores será palco de espetáculo gratuito que anuncia Bienal do Mercosul



Veja como assistir ao Lollapalooza sem precisar sair do sofá de casa:

RBS TV: a emissora anuncia transmissão dos melhores momentos do festival nas madrugadas de sábado e domingo. Com apresentação de Marimoon, o programete vai ao ar depois do Altas Horas, no sábado, e após o Domingo Maior, no domingo. No GShow, a transmissão será completa, desde antes do início dos shows até depois do festival, com as repercussões das apresentações. No sábado da semana que vem, 1º de abril, a emissora deve transmitir também um compilado com os melhores shows do Lollapalooza depois do Supercine.

Multishow: com apresentação de Didi Wagner, Dedé Teicher e Guilherme Guedes, o canal pago transmite ao vivo os shows dos palcos principais 1 e 2. No estúdio e no backstage, os apresentadores prometem entrevistas com as principais atrações. No sábado, a transmissão vai das 14h10min às 23h, enquanto, no domingo, vai das 13h10 às 22h. No YouTube, o canal fará a transmissão dos shows em formato 360º, com comando dos youtubers Fernanda Braz, Didi Effe, Cid (do Não Salvo) e China, com participação de T3ddy, Lucas Rangel e Lully.

Além disso, a emissora anuncia transmissão na íntegra dos palcos 3 e 4 em seu site e retransmissão de seu canal de TV por meio do aplicativo Multishow Play, que estará aberto para não assinantes.

Bis: os apresentadores Titi Müller e Laura Vicente comandam a transmissão do canal pago, que vai apresentar os shows dos palcos 3 e 4 – que contam com artistas como G-Easy, The Chainsmokers, Tove Lo (no sábado), Flume, Martin Garrix e Melanie Martinez (no domingo). No aplicativo Bis Play, a transmissão também será feita – e estará aberta para quem não assina o canal.