Loetz: 38 mil pessoas procuram emprego em agência de recrutamento de Joinville

21/03/2017

Só na RH Brasil, uma das mais importantes recrutadoras de mão de obra de Joinville, 38.004 pessoas procuraram trabalho de janeiro de 2016 até a primeira quinzena de março de 2017. Isso inclui os desempregados e os que desejam mudar de emprego. Significa dizer que aproximadamente 15% dos trabalhadores com carteira assinada estão nesta lista.



Outra forma para analisar o cenário do (des)emprego é considerar os últimos cinco anos. Aí, na RH Brasil, 134.164 currículos foram cadastrados no banco de dados. Em outra grande recrutadora, a Meta RH, há pouco mais de 120 mil pessoas registradas no cadastro. Claro que boa parte — a maioria, certamente — é de nomes repetidos nas duas prestadoras de serviço.



As funções com mais candidatos, na RH Brasil, são ajudante de produção, disparada a atividade mais frequente, com 21.548 interessados. Seguem, com demanda importante, as funções de atendente de comércio (7.392); auxiliar administrativo (7.295), ajudante de expedição (7.047 ) e vendedor interno, com 6.175 candidatos.



Por escolaridade, a maioria é de pessoas com ensino fundamental incompleto (11.093); com ensino fundamental completo (11.221) e ensino médio incompleto, com 19.863. Isso soma 42.177 indivíduos em busca de um espaço para trabalhar, num mundo absolutamente cada vez mais competitivo, que exige formação adequada para que os empregadores sejam competitivos.



O aspecto positivo do levantamento é o que mostra o total de candidatos com ensino médio completo: expressivos 39.009. A soma dos trabalhadores que têm ensino superior incompleto somados aos que terminaram a faculdade somam 30.356. Outro dado interessante: do conjunto de desempregados ou que querem mudar de emprego, 4.014 terminaram pós-graduação e outros 2.127 cursam alguma pós.



Por idade, a maior concentração se dá no contingente entre 25 e 39 anos: 66.853 pessoas. Acima de 50 anos, há dez por cento disso. Mas outro grupo significativo está com 17 a 24 anos. Este pessoal entra na pesquisa com 41.601 nomes.



Na avaliação do gerente de recrutamento e seleção, Joanir Schadeck, o ambiente econômico melhora em comparação com os dois últimos anos.



— O mercado apresenta alguns sinais de recuperação. Neste ano, algumas empresas já tiveram aumento de produção, e começaram a repor vagas que foram eliminadas nos últimos meses.



Mais candidatos com ensino médio



Na Meta RH, a situação é semelhante. Há 120 mil pessoas no cadastro por emprego. Predominam candidatos a vagas de operacionais, operadores de máquinas, e no segmento administrativo a procura é por trabalho de assistentes/auxiliares. Jovens a partir de 21 anos e trabalhadores com família e filhos são os mais preocupados em achar uma (re)colocação no mercado. A análise é de Udelcio Demczuk, sócio-diretor da empresa. O empresário confirma: aumentou o número de candidatos com ensino médio completo. Embora tenha melhorado, o ambiente econômico para contratações ainda não deslanchou no primeiro bimestre deste ano. Ainda são poucas vagas abertas nas indústrias. A percepção da Meta RH é clara:



— Alguns dos nossos clientes estão tomando decisões voltadas à mudança de fornecedores e pedem menores preços na prestação de serviços. Conter custos continua na ordem do dia.



Centro de inovação



A Acijs lidera processo de formação de um comitê que será responsável pela implantação do Centro de Inovação, em fase de construção pelo governo do Estado em Jaraguá do Sul. Reunião nesta segunda-feira, com a presença do secretário de Estado do Desenvolvimento Econômico Sustentável, Carlos Chiodini; do vice-prefeito de Jaraguá, Udo Wagner; e de representantes de instituições de ensino, da Associação Catarinense de Tecnologia (Acate) e de outros órgãos envolvidos com o assunto, deu a largada para a estruturação de um modelo de gestão compartilhada do empreendimento, com previsão de conclusão no final do semestre. A expectativa de Chiodini é de que a unidade de Jaraguá do Sul seja a próxima a ser inaugurada – o primeiro Centro de Inovação foi o de Lages.



Cardápio



O churrasco do fim de semana não vai desaparecer dos hábitos dos consumidores. Lógico que não. Mas como em alguns casos a carne é fraca, comer peixe na antevéspera da Páscoa é tão saboroso quanto. É hora, também, de se acompanhar a variação de preços dos dois produtos nos supermercados.



Mais crédito



O governo do Estado está preparando redação final de projeto de lei que disponibilizará acesso ao microcrédito, no valor de R$ 3 mil a R$ 15 mil por operação. O texto seguirá para a Assembleia Legislativa em breve.



Legislação urbanística



Não é só em Joinville que temas urbanísticos mexem com interesses. Em Jaraguá do Sul, ocorre, no dia 23 (quinta-feira), o painel Área urbana consolidada – alternativas, soluções e consequências. Em questão, os diferentes aspectos da objetivo de debater aspectos da lei municipal 7.235/2016.



Prejuízo menor



O Terminais de Granéis de Santa Catarina (Tesc) amarga dois anos com prejuízos. O balanço de 2016 fechou com R$ 5,6 milhões no vermelho. Ainda assim, o resultado é melhor do que o apurado no ano anterior, quando fechou no negativo de R$ 7,1 milhões.



Imposto de Renda



Quinze por cento do 1,2 milhão de catarinenses que devem fazer declarações de Imposto de Renda neste ano entregaram a documentação até as 17 horas desta segunda-feira.



Terceirização



A Câmara de Deputados deverá votar nesta terça-feira o projeto da terceirização. Sindicalistas farão enorme pressão contrária.



Monja e o equilíbrio



A monja Coen Roschi faz palestra sobre "equilíbrio no caos". Será na UniSociesc, em Joinville, no dia 6 de abril. A monja empolgou a plateia que a viu falar numa das recentes edições da Expogestão.