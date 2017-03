Livro de jornalista gaúcho sobre a máfia italiana no Brasil deve virar filme

Nas telonas 22/03/2017 | 16h18

O livro Cosa Nostra no Brasil – A História do Mafioso que Derrubou um Império, do jornalista gaúcho Leandro Demori, teve seus direitos vendidos para o cinema. De acordo com a página oficial da obra no Facebook, a negociação aconteceu com a RT Features, empresa que desenvolve projetos cinematográficos por meio de ideias originais e da aquisição de direitos autorais e pertence ao produtor Rodrigo Teixeira, responsável por sucessos recentes como Frances Ha e A Bruxa.

Lançado em dezembro de 2016, Cosa Nostra no Brasil reconstrói a história da máfia, desde as sociedades secretas que a antecederam na Idade Média até o tráfico internacional, e tem como fio condutor a vida do italiano Tommaso Buscetta, um dos mais notórios mafiosos que viveram no Brasil.

Tommaso Buscetta morou por três temporadas no Brasil, tornando-se muito conhecido nos anos 1980 como um pentiti, ou seja, um criminoso arrependido, disposto a confessar seus atos e delatar sócios. Para contar a vida do personagem, Demori devassou documentos do FBI e das polícias brasileiras e italianas.

A adaptação do livro para o cinema ainda não tem data para começar sua produção, nem de provável estreia nas salas do Brasil.