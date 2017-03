Litoral de SC tem risco de alagamentos nesta sexta e sábado

Maré astronômica 17/03/2017 | 11h50 Atualizada em

As áreas mais baixas do litoral catarinense, representadas, principalmente, pelos municípios de São Francisco do Sul, Itajaí, Florianópolis e Imbituba, podem sofrer com alagamentos nesta sexta-feira, 17, e no sábado. Segundo alerta publicado no site da Epagri Ciram, o fenômeno é causado pelos ventos do quadrante sul e pelas ondas do mar, que têm picos de 2,5 a 3 metros. Como na última quarta-feira, 15, o trânsito será impactado pela maré alta, especialmente no fim do dia.

— O vento sul causa o empilhamento da água marinha na costa, devido à chegada de um sistema de alta pressão (massa de ar seco e frio) — explicam o meteorologista Marcelo Martins e o oceanólogo Argeu Vaz.

A Epagri Ciram recomenda atenção especial nos seguintes locais: Rod. Diomício Freitas, Centro de Eventos – CentroSul; praias do Sul da Ilha de Santa Catarina; Avenida Atlântica de Balneário Camboriú, Barra Velha, Araranguá, Laguna, Itajaí, Joinville, Tijucas, entre outros.

