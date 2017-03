Litoral de SC pode ter ondas de até 2,5 metros durante a semana

Ressaca 13/03/2017 | 13h36 Atualizada em

O mar vai ficar agitado ao longo desta semana do Litoral Sul de Santa Catarina até a Grande Florianópolis. As ondas devem ter entre 1 e 1,5 metro, podendo chegar até 2,5 metros em alguns momentos. Marcelo Martins, meteorologista da Epagri/Ciram, explica que o motivo é a entrada do vento sul nos próximos dias, com previsão de ressaca até sexta-feira:

— Isso é bastante comum com o vento sul. É um período de atenção, mas nada extraordinário — afirma Martins.

Até o começo da tarde desta segunda-feira, a Defesa Civil não emitiu nenhum alerta de risco sobre a ressaca. O mapa abaixo mostra as características das ondas, como a altura significativa, o período e a direção:

