Lisa Kudrow, a Phoebe de "Friends", agora é mãe de Alec Baldwin

Los Angeles 09/03/2017 | 18h32

Lisa Kudrow, conhecida como a divertida Phoebe Buffay da sitcom cult "Friends", está em "The Boss Baby", a nova animação da DreamWorks, onde empresta a voz a uma mãe com um bebê nada convencional dublado por Alec Baldwin.

Os fãs de "Friends" se lembrarão do enredo em que a adorável massagista e violonista de folk Phoebe Buffay se tornou mãe de aluguel, incluído repentinamente na comédia da NBC para se adaptar à gravidez de Kudrow na vida real.

Bem, prepare-se para se sentir velho, porque já se passaram 18 anos desde que 27 milhões de americanos ligaram a TV para ver Phoebe dando à luz trigêmeos, e o filho de Kudrow, Julian, nascido alguns meses antes do episódio ir ao ar, já está se preparando para ir para a faculdade.

"Friends", exibido na televisão americana de 1994 a 2004, ganhou dezenas de prêmios e levou Kudrow e as coestrelas do seriado - Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, David Schwimmer, Courteney Cox e Matthew Perry - à fama global.

A californiana de 53 anos apareceu em cerca de duas dúzias de filmes e séries de TV desde o fim de "Friends" - sendo o último deles a animação da DreamWorks "The Boss Baby", que a levou a refletir sobre os desafios da maternidade.

"Sempre que interpreto uma mãe, tento me basear na minha própria experiência. Há algumas verdades bastante universais", disse Kudrow à AFP, antes do lançamento do filme, em 31 de março.

Em "The Boss Baby", ela interpreta a mãe de um recém-nascido como qualquer outro - exceto pelo fato de que ele usa um terno, carrega uma maleta e fala com a voz de Alec Baldwin - e acaba se revelando um espião adulto no corpo de um bebê.

"Impostor"

A trama aborda temas como o impacto que um filho único experimenta quando um irmão "impostor" aparece, exigindo o amor e a atenção que antes eles monopolizavam.

A própria Kudrow desestabilizou sua família quando veio ao mundo, sendo a mais nova, com seis anos de diferença, de três filhos, no ensolarado San Fernando Valley, na Califórnia.

Ela ri da pergunta de se ela era uma espécie de "criança chefe" manipuladora, mas admite que buscava um tratamento especial em casa.

"Acho que eu percebia cedo se eu estava irritando meu irmão e minha irmã, e eu usava o que eu tinha ouvido os meus pais dizerem - 'Eu sou pequena, eu não sei'", disse Kudrow à AFP.

A atriz, descendente de imigrantes judeus que fugiram da União Soviética, se formou em biologia e começou a seguir a vocação familiar - seu irmão David é neurologista e seu pai Lee era médico -, como pesquisadora especializada em dores de cabeça.

Ela foi levada ao show business por um comediante amigo da família. E depois de um período no teatro de improvisação, ganhou um papel inicial como a garçonete Ursula Buffay na sitcom da NBC "Mad About You".

O nome deve soar familiar porque Kudrow voltou a interpretar o mesmo personagem em "Friends", embora tenha sido pelo papel da irmã gêmea de Ursula, Phoebe, que a atriz recebeu seis indicações ao Emmy, e ganhou o prêmio em 1998.

Embaraçoso

Kudrow conseguiu papéis de destaque nos filmes "Romy e Michele", "O oposto do sexo" e "Máfia no divã", e logo se viu enfrentando a dificuldade de equilibrar o trabalho e a vida doméstica.

A atriz diz que foi apenas quando o seu filho já estava na quarta série que ela percebeu que estava passando muito tempo fora de casa e começou a trabalhar menos.

Kudrow começou em "Friends" por US$ 13.500 por episódio, mas após cinco renegociações de contrato, ela e suas colegas da série se tornaram as atrizes de TV mais bem pagas de todos os tempos, recebendo US$ 1 milhão por episódio.

O dinheiro permitiu que Kudrow se desse ao luxo de escolher os papéis que achasse mais intrigantes, e muitas vezes ela é atraída por personagens embaraçosos.

Em papéis aclamados em "Friends", "The comeback" e "Web therapy", Kudrow interpretou personagens cujo apelo reside, em grande parte, no embaraço gerado pela sua falta de autoconsciência.

"Eu acho que eles não sabem que estão colocando a sua dignidade de lado", diz.

"Eles são completamente inconscientes de que é isso que eles estão fazendo para o bem maior, e no entanto você quer julgar a versão deles do bem maior. Essas coisas me fazem rir", completa.

