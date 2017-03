Ligações reais de mulheres pedindo socorro em SC baseiam vídeo da PM

Segurança 08/03/2017 | 12h50 Atualizada em

Trecho do vídeo divulgado pela PM-SC

Trecho do vídeo divulgado pela PM-SC Foto: Reprodução / PM / PM

Pedidos de socorro de mulheres que foram agredidas ou presenciaram agressões a outras parentes nos últimos três meses em Santa Catarina baseiam um vídeo da Polícia Militar (PM) divulgado na manhã desta quarta-feira. A gravação (veja abaixo), segundo a corporação, foi feito com a intenção de proporcionar a reflexão a discussão sobre o tema neste 8 de março, Dia Internacional da Mulher.

Segundo o subchefe da Comunicação Social da PM,tenente-coronel Alessandro Marques, os relatos vieram de quatro centrais do 190 do Estado. O vídeo divulgado nas redes sociais da corporação traz casos como a tia que encontrou a sobrinha morta pelo companheiro e a filha que viu a mãe ser agredida pelo pai.

Ao final do material, em contraponto à ação dos agressores, foi feita a simulação da resposta da PM a casos como esses. Dos 41.940 casos de mulheres que foram vítimas de alguma forma de agressão física no Estado no ano passado, em 19.469 foram dentro das residências.

— A gente tem a crença de que essa não é uma data comercial. Usamos esses áudios reais para que outras mulheres se encorajem e busquem seus direitos — explicou o tenente-coronel.

O sub-chefe destaca que o vídeo não é uma homenagem, mas sim para que o tema seja discutido a fim de evitar novas agressões:

— Hoje não é um dia de homenagem, e sim para propormos a reflexão e os diálogos de respeito à mulher. É incrível que as pessoas que trabalham no 190 ainda tenham que ouvir esses tipos de relatos.

Leia mais:

Valéria Scarance Fernandes: o agressor é um homem comum

Congresso tenta mudar Lei Maria da Penha

As tendências que pluralizaram o movimento feminista no Brasil