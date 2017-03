Liga Nacional confirma a exclusão do Floripa Futsal da competição

Grande perda 28/03/2017 | 19h34 Atualizada em

Não tem mais volta. O Floripa Futsal está oficialmente fora da Liga Nacional Futsal 2017. O clube possui uma dívida na casa dos R$ 60 mil com a LNF, referente a 2016, e com a não quitação a entidade retirou a equipe catarinense da competição.



Além do Floripa Futsal, o Flores da Cunha (RS) também foi retirado da competição, que será disputada por 17 equipes, classificando 16 para a segunda fase. Em nota, a LNF explicou a decisão:



"Após diversas concessões e prorrogações de prazos, os referidos clubes não cumpriram com os compromissos assumidos com a entidade, o que obrigou a LNF a tomar a atitude de cancelar as suas participações na competição, conforme regimento e regulamento da entidade, discutido e aprovado pelos clubes integrantes da LNF em assembleia realizada no dia 9 de fevereiro de 2017. A atitude visa garantir a realização da competição de forma transparente, valorizando e respeitando as demais equipes que cumpriram com as obrigações acordadas".



O Floripa disputava a competição desde a sua fundação, em 2009, ano que teve a sua melhor colocação: o terceiro lugar. Em 2011 o time terminou em quarto, e no ano passado, já com muitas dificuldades financeiras, conseguiu chegar às quartas de final.



A reportagem tentou por diversas vezes contato com Valci Moreira, presidente do Floripa Futsal, mas não obteve retorno para saber como ficará o futuro da equipe a partir de agora.



