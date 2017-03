Líderes europeus dos 27 debatem unidade da UE pós-Brexit

Bruxelas 10/03/2017 | 09h45

Os presidentes europeus abordam nesta sexta-feira, em Bruxelas, como permanecer unidos em uma futura União Europeia sem o Reino Unido, depois que o primeiro dia da cúpula terminou com uma Polônia furiosa pela reeleição de Donald Tusk como presidente do Conselho Europeu.

"O que aconteceu ontem não deve ser a situação permanente da UE, que um país boicote todo o nosso trabalho por uma questão de política nacional. É uma reação pueril", ressaltou o primeiro-ministro luxemburguês, Xavier Bettel.

A UE queria consagrar esta cúpula a sua união a 27 após a saída do Reino Unido, que deve ser modelada em uma declaração em Roma no dia 25 de março por ocasião do 60º aniversário do projeto europeu. No entanto, o primeiro dia foi marcado por uma tensão que pode se manter.

* AFP