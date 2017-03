Roma 25/03/2017 | 07h44

Os líderes da União Europeia reafirmaram neste sábado na capital italiana, na celebração do 60º aniversário do Tratado de Roma, seu compromisso com o tratado europeu.

Em uma cerimônia solene, os 27 governantes dos países da UE, ao lado dos principais representantes das instituições europeias, assinaram parágrafo por parágrafo a "Declaração de Roma" na mesma sala do Capitólio, decorada com afrescos do século XVI, onde foi assinado o tratado constitutivo em 25 de março de 1957.

* AFP