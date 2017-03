Líder do grupo islamita Boko Haram reaparece após meses de silêncio

Kano 17/03/2017 | 13h50

O líder do grupo extremista Boko Haram fez sua primeira aparição pública em meses para desmentir o anúncio do Camarões, que afirmou na quarta-feira ter libertado mais de 5.000 civis nas mãos da organização.

Abubakar Shekau falou por quase 20 minutos em um vídeo ao qual a AFP teve acesso nesta sexta-feira, no qual aparece com sua pose habitual e ao lado de dois combatentes mascarados.

Na gravação, realizada na terça-feira, segundo ele, afirma que goza de "boa saúde", desmentindo, assim, os rumores sobre um suposto ferimento.

O líder do Boko Haram, que falou nos idiomas locais hausa e kanuri, assim como em árabe, criticou os dirigentes regionais, sobretudo o presidente do Camarões, Paul Biya, cujo Governo anunciou na quarta-feira que suas tropas haviam libertado 5.000 reféns civis em operações na fronteira com a Nigéria entre 27 de fevereiro e 7 de março.

O porta-voz do Governo camaronês, Issa Tchiroma Bakary, também indicou no mesmo dia que seus soldados haviam matado 60 combatentes do Boko Haram e detido outros 21 nas últimas semanas.

Informações desmentidas por Shekau. "Combatemos ao longo da fronteira com o Camarões. Mentiu quando disse que mataram 60 de nossos combatentes, que detiveram 20 de nossos homens, que libertaram 5.000 dos seus", disse ao presidente camaronês.

"Paul Biya, não pode viver sem mentiras? É com isso que quer convencer o Ocidente, seus líderes? É infeliz. Tenha cuidado, Paul Biya", acrescentou.

A última aparição de Shekau remontava a dezembro de 2016, depois que o exército nigeriano anunciou a expulsão de combatentes do Boko Haram de seu reduto na floresta de Sambisa, no nordeste da Nigéria, perto da fronteira com o Camarões.

abu-phz/ric/gm/eg/ma