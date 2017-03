Leo Maier lança o primeiro álbum solo da carreira em Blumenau

Música 01/03/2017 | 16h50

Neste mês o guitarrista e compositorlança, o primeiro álbum solo da carreira. O show gratuito será dia 25, às 20h30min, no Auditório Willy Sievert do Teatro Carlos Gomes, em Blumenau . O disco tem 11 faixas e é patrocinado por meio do Fundo Municipal de Apoio à Cultura.Como contrapartida social, cerca de 200 cópias serão distribuídas gratuitamente ao público presente no show e outras 100 unidades serão doadas para os cursos de música do Teatro Carlos Gomes e da Furb.tem participação dena bateria, deno baixo, deno teclado, deno sax, dena guitarra e denos backing vocals.Show Leo MaierDia 25, às 20h30minGratuitoNo Teatro Carlos Gomes, Rua XV de Novembro, 1181, Centro de Blumenau