Léo Franco fala sobre momento do Figueirense, pressão e contratações

O superintendente de Esportes do Figueirense, Léo Franco, concedeu entrevista coletiva na tarde desta quarta-feira, em Florianópolis. Após a derrota na estreia do returno do Catarinense, chegou a ser ventilado que o dirigente estaria fora do clube. Na conversa com os jornalistas, Léo Franco falou sobre o seu momento no Furacão, contratações e que está confiante em uma recuperação do time a partir do momento que os jogadores que estão machucados deixem o departamento médico do clube. Léo Franco chegou ao Figueirense em novembro do ano passado, quando Marquinhos Santos ainda era o treinador da equipe.

Confira os principais trecho da entrevista do dirigente alvinegro.

Campanha no Estadual

- Nosso aproveitamento contra os considerados principais times, Avaí, Chapecoense, Joinville e Criciúma foi até satisfatório no primeiro turno. Mas diante das equipes consideradas menores, deixou a desejar. Não terminamos bem a competição. Uma questão que entendemos que atrapalhou foi o número de lesões e a chegada tardia de alguns atletas, acumulando a questão (lesão e doping) do Marquinhos (zagueiro), que não pudemos utilizar até o momento. Então, temos uma perspectiva de melhora, a partir do momento que todos os atletas estiverem disponíveis. Hoje temos no DM o Dener, o Juliano e o João Paulo, mas sabemos que temos carências, isso é público, já falamos isso outras vezes, que estamos indo atrás de algumas peças para que a gente possa dar uma melhorada, encorpada na equipe como um todo.

Alan Mineiro

- É um atleta que a gente conversou várias vezes, tem uma questão contratual envolvendo Corinthians e Ferroviária, há questões jurídicas que precisam ser respeitadas e por isso a gente não resolveu essa situação até o momento. Estamos no mercado buscando novas possibilidades com atletas vinculados a outros clubes que estamos tentando liberação. A gente quer evitar trazer atletas que estejam parados, até do Campeonato Paulista, que a primeira fase termina dia 29, então nas duas próximas rodadas alguns clubes já não lutariam por vaga, nem brigariam contra o descenso. A situação do Alan só será resolvida quando tiver algo definitivo, enfim, posso adiantar que no sábado o Alan não será apresentado, porque juridicamente isso é inviável.

Atletas da base

- Procuramos o Weldinho, a gente avaliou bem e procurou trazer e hoje quem está jogando é o Dudu. Aquela história. A contratação não vingou. Não que não tenha vingado, ele está de reserva, mas você tem um atleta da casa que tem desempenhado muito bem essa função, inclusive foi eleito o lateral do primeiro turno, O João Pedro vem numa sequência de jogos que tem desempenhado bem, mostrado personalidade, tem jogado bem. Se pegar o jogo de domingo, a gente tinha quatro atletas da base, e sobram sete atletas experientes. A gente não pode transferir responsabilidade e queimar etapas com esses atletas. O time todo tem oscilado. Fizemos uma boa partida contra o Avaí, Paraná, mexemos para o jogo com o Metropolitano para testar outras opções, fizemos uma partida boa, agora no jogo com o Brusque o time deixou a desejar, embora no segundo tempo a postura da equipe foi outra. Após a expulsão, a gente perdeu o foco, mas responsabilidade tem que ser compartilhada e é a oportunidade dos atletas aproveitarem essa situação. Uns vão oscilar, outros estão numa condição mais à frente.

Respaldo da diretoria

- Avaliação do trabalho é diária, não é só de contrataçao de jogadores, fazemos outras funções no dia a dia que entram nessa situação. Não fossem as lesões, certamente dariam mais opções. No geral das contrações, tivemos o Everton que na nossa opinião nao desempenhou bem e decidirmos liberar, mas estando todos à disposição, temos um elenco em condições de desempenhar um papel melhor.

Série B e acesso à Série A

- A briga pelo acesso vai depender de como a competição vai começar, identificar os adversários, os times que efetivamente irão brigar. Pelo histórico, o Figueirense entra na competição pela obrigação do acesso, sabemos que precisamos de peças e só depois de fazer esses ajustes, trazer as peças para o Márcio, é que vamos ter uma noção efetiva de como vamos poder começar a competição, fazer ajustes ao longo da competição é normal. Precisamos melhorar.

