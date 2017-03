Lei Rouanet não será mais restrita ao eixo Rio/São Paulo, diz presidente da FCC após reunião no Minc

Política 16/03/2017 | 18h23 Atualizada em

Na tarde desta quinta-feira, Rodolfo Joaquim Pinto da Luz, presidente da Fundação Catarinense de Cultura - FCC, teve uma reunião com o ministro da Cultura Roberto Freire durante o Fórum Nacional de Secretários e Dirigentes Estaduais de Cultura, do qual foi eleito vice-presidente.

Entre os pontos abordados no fórum, o que mais pode beneficiar SC é uma instrução normativa da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a Lei Rouanet, que deve sair na próxima semana e vai promover algumas mudanças significativas. Entre elas, estão a definição de um teto de captação para os projetos e uma regulamentação que visa reduzir a aplicação dos recursos no eixo Rio/São Paulo.

— 80% dos projetos são aplicados nesse eixo, e apenas 9% na região Sul. É uma forma de descentralizar a aplicação desses recursos e é um assunto que é bom para SC — comenta o professor e ex-reitor da UFSC, que assumiu a presidência da FCC em janeiro.

Segundo o professor, o clima do encontro de cerca de duas horas foi bom. O ministro teria respondido algumas questões do Fórum sobre o desenvolvimento do setor, como transferências de recursos do fundo nacional para o estadual e a demora na liberação de emendas parlamentares. Outros detalhes, mais pontuais, ainda serão examinados.

