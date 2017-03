Lei obriga link do Procon em sites com atendimento ao consumidor em Santa Catarina

Direito 18/03/2017 | 11h12 Atualizada em

Lei regulamentada nesta sexta-feira obriga estabelecimentos que mantêm atendimento ao consumidor pela internet a inserir nos sites o link para a área de atendimento do Procon-SC. A medida estabelece que em meios eletrônicos usados para oferta, conclusão de contrato de consumo e ofertas de compras coletivas o símbolo do Procon-SC esteja em local de destaque e fácil visualização.

A determinação, prevista em lei estadual de 2016, foi regulamentada, nesta sexta-feira, por meio de decreto editado pelo governador Raimundo Colombo.

A lei prevê que seja posicionada, acima do símbolo do Procon-SC, a frase "Para reclamações, clique aqui". A fiscalização será exercida pelos órgãos estaduais e municipais de proteção e defesa do consumidor, que também deverão receber e processar denúncias e reclamações.

Se a medida não for cumprida, os responsáveis legais estarão sujeitos às penalidades previstas no Código de Defesa do Consumidor. O decreto entra em vigor em 60 dias.

