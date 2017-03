Leão-marinho é visto na Praia de Fora, em Palhoça, na noite desta segunda-feira

Inusitado 14/03/2017 | 11h49 Atualizada em

Um leão-marinho foi visto na Praia de Fora, em Palhoça, na noite desta segunda-feira, 13. Natália Soares, moradora da região, caminhava com o marido pela praia por volta das 19h30min quando percebeu a presença do animal. Ela nunca tinha visto algo assim e conta como aconteceu:

— Pra mim foi novidade! Ele estava na areia e depois entrou no mar. Fomos correndo pra tentar chegar mais perto. A gente acompanhou o animal pela areia e depois ele sumiu de vista — relata.



Natália explica que não havia muita gente na praia e, como o animal voltou para o mar, nenhum órgão foi acionado.

O sargento Paulo Botelho, da Polícia Ambiental, explica que não é incomum avistar animais como esse na praia nesta época do ano, já que eles costumam descansar na orla ou em costões. Ele orienta que ao avistar algum animal marinho, o cidadão evite se aproximar. Caso desconfie que há algum problema de saúde, o ideal é entrar em contato com a Polícia Ambiental pelo telefone (48) 3665-4487.

Recorrente

Na última sexta-feira, por volta das 17h, um visitante ilustre (talvez o mesmo) também chamou a atenção em Coqueiros. Caroline Dellepiane, que passava pelo local, conta que fazia menção de subir no calçadão na beira da praia, como mostra o vídeo abaixo, mas como a quantidade de pessoas era grande, parecia acuado.



— Ele voltou para o mar tranquilamente. As pessoas que estavam no local comentaram que no ano passado apareceu um leão-marinho nesse mesmo local muito parecido com aquele, estavam achando que era o mesmo. — conta Caroline.

