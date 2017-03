Lateral do Avaí espera duelo difícil contra o Criciúma: "Adversário qualificado"

Focado 08/03/2017 | 18h19 Atualizada em

Campeão invicto do primeiro turno, o Avaí inicia a segunda etapa do Campeonato Catarinense neste domingo, contra o Criciúma, às 18h30min, no Estádio da Ressacada. Brigando por vaga na equipe titular avaiana, o lateral-esquerdo João Paulo sabe da importância de começar essa caminhada com um grande resultado.



No duelo de ida, o Leão bateu o Tigre por 1 a 0, no Heriberto Hülse.

- Vamos focar tudo nesta partida contra o Criciúma para iniciar com tudo este segundo turno. Temos que buscar a vitória para começar com o pé direito. É um jogo difícil, diante de um adversário qualificado e que também briga pelo título estadual. Precisamos entrar ligados - disse.

Para o jogador, o foco do Leão, agora, é conquistar também o título do returno para ser campeão direto.

- Vencemos o primeiro turno e vamos em busca do título do segundo turno também. O pensamento tem que ser esse. Temos que trabalhar e focar nisso. Esse elenco tem se dedicado muito para fazer uma grande temporada em 2017 - completou.

