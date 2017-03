"Lages quer abraçar os Jasc", diz Erivaldo Caetano Júnior, presidente da Fesporte

Escolha 16/03/2017 | 17h46 Atualizada em

Lages foi oficializada como sede dos Jogos Abertos de Santa Catarina (Jasc) na tarde desta quinta-feira. O município da região serrana do Estado venceu a concorrência de Caçador e de Criciúma para receber o evento esportivo. A data ainda está para ser confirmada, mas será entre o fim de outubro e o começo de novembro. Presidente da Fundação Catarinense de Esporte (Fesporte), Erivaldo Caetano Júnior, o Vadinho, comemorou a definição da sede, que era uma incógnita desde a desistência de Chapecó em receber o evento.

Apesar de não sediarem os Jogos Abertos, Criciúma e Caçador desempenharão um importante papel na realização de competições importantes do Estado. Caçador receberá os Joguinhos, enquanto a cidade do Sul será sede da Olesc. Os dois municípios também são candidatas a sedias as duas próximas edições: em 2018 com Criciúma, e em 2019 com Caçador.

De acordo com o dirigente, a desistência de Chapecó aconteceu por causa da data. Os Jasc acontecem pouco antes do aniversário de um ano do acidente aéreo com o avião da Chapecoense. Como a cidade do Oeste estará envolvida em eventos para homenagear a memória das vítimas, achou-se por melhor mudar o local dos jogos.

Confira a entrevista com o presidente da Fesporte.

Como foi o processo de escolha? Havia outras candidatas?

Primeiramente, é bom esclarecer a situação de Chapecó, o motivo da desistência. Chapecó tinha sido escolhida há dois anos, mas com a tragédia que ocorreu os planos mudaram. Perto da época da realização dos Jasc, vai estar completando um ano da tragédia. Então, vai haver uma série de eventos em Chapecó neste período. Achamos por bem, em respeito, deixar Chapecó para uma próxima oportunidade. Então, teríamos que encontrar uma nova sede. Caçador, Lages e Criciúma eram as concorrentes. Então, fizemos um acordão. Lages vai sediar os Jasc, porque faz 15 anos que não recebe o evento. O último lá foi em 2002. Caçador vai ficar com os Joguinhos Abertos, e Criciúma recebe a Olesc deste ano. E aí, Criciúma está como candidata para receber os Jasc no ano que vem, e Caçador é candidata para 2019. São candidatas, pois ainda temos que ver uma série de questões.

Nos últimos anos, tivemos exemplos de sedes de eventos esportivos que desistiram de receber o evento em cima da hora. Quais são as garantias de que isso não voltará a ocorrer?

Essa é uma das metas da minha administração. Quando fui presidente da Fesporte, todas essas questões foram honradas. Não será diferente agora. Fizemos uma programação financeira para fazer o repasse de forma parcelada. Não vamos esperar chegar os jogos para começar a repassar esses valores. Vamos fazer a partir de agora, porque as obras iniciam agora. Não pode esperar obras em 15 dias antes de começar os Jasc. Toda a questão financeira foi liberada pelo Governo do Estado e a Secretaria de Turismo, Cultura e Esporte vai fazer o repasse tão breve sejam assinados os convênios. E a cidade de Lages quer abraçar o evento, e isso é o mais importante.

Quanto o Governo investe e de quanto é a contrapartida do município?

O valor ficou bem próximo do que já vem sendo feito nos últimos anos, algo em torno de R$ 2 milhões, talvez um pouco mais porque faz tempo que Lages não recebe os Jasc, então necessita de um investimento um pouco maior para as adequações. O investimento é no mesmo patamar até porque não se tem muito dinheiro, estamos fazendo economias. Mas tenho certeza de que será uma das aberturas mais bonitas da história. Vamos resgatar grandes nomes da história dos Jasc, de pessoas que conhecem o esporte. E o município também tem toda uma contrapartida, na questão dos alojamentos, de colégios que têm que ser adaptados com chuveiros. Lages vai fazer um investimento proporcional, quase perto do valor que estará recebendo.

Na esfera esportiva, existem novidades para esse ano?

A novidade está em uma série de mudanças nos regionais e nos microrregionais. Antes, em alguns regionais, várias cidades com boas equipes se encontravam, mas só duas avançavam para a etapa estadual. Às vezes, um município com grande potencial em determinado esporte acabava ficando fora. Agora, vamos ter um número maior de participantes nas finais. Dependendo da modalidade, até 12 equipes vão estar disputando a fase estadual dos Jasc. É uma mudança importante no regulamento que vai proporcionar a participação de mais equipes.

E a data? Já é possível dizer quando os Jasc vão acontecer?

É o Conselho Estadual de Esporte que determina. Tínhamos pensado na primeira semana de novembro, por causa dos feriados, o que não atrapalharia tanto o calendário escolar. Mas o conselho tem um entendimento de que deve ser na segunda quinzena de outubro. Mas vai ser por aí, não vai fugir disso. Tenho a informação que o conselho se reúne na terça-feira.



