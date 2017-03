Kerber sofre, mas vai às oitavas de final em Indian Wells

Indian Wells 13/03/2017 | 18h20

A alemã Angelique Kerber, atual número 2 do mundo, arrancou uma vaga nas oitavas de final do Masters 1000 de Indian Wells ao derrotar a francesa Pauline Parmentier em três sets, 7-5, 3-6, 7-5.

Kerber perdia por 4 a 1 no terceiro set quando começou a aproveitar o nervosismo da adversária, número 62 do mundo, conseguindo virar a parcial para fechar a partida e garantir a classificação.

Kerber, campeã do Aberto da Austrália e do US Open em 2016, tem garantido, qualquer que seja seu resultado em Indian Wells, superar Serena Williams, número 1 do mundo, no ranking WTA ao fim do torneio, beneficiada pela desistência da americana.

Na próxima rodada, a alemã enfrentará a russa Elena Vesnina (15º), que derrotou a húngara Timea Babos (28º) em três sets, 6-1, 1-6, 6-4.

- Resultados desta segunda-feira em Indian Wells:

Simples feminino (3ª rodada):

Lauren Davis (EUA) x Julia Görges (ALE) 6-1, 6-4

Elena Vesnina (RUS/N.14) x Tímea Babos (HUN/N.25) 6-4, 1-6, 6-4

Angelique Kerber (ALE/N.2) x Pauline Parmentier (FRA) 7-5, 3-6, 7-5

