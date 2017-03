Justiça nega recurso de homem que matou universitário na boate Fields, em Florianópolis 

Na Fields 28/03/2017 | 16h11 Atualizada em

Leonardo dos Passos Pereira (C), 21 anos, acusado de matar Diogo ao atingi-lo no pescoço com um copo

Leonardo dos Passos Pereira (C), 21 anos, acusado de matar Diogo ao atingi-lo no pescoço com um copo Foto: Cristiano Estrela / Agencia RBS

O Tribunal de Justiça de SC negou o recurso de Leonardo dos Passos Pereira, 21 anos, condenado a 16 anos de prisão pela morte do universitário Diogo Cuiabano de Medeiros após uma confusão no banheiro da boate Fields, em Florianópolis. A decisão é desta terça-feira (28), exatamente quando o crime completou dois anos.

A decisão foi unânime dos desembargadores Moacyr de Moraes Lima Filho, Ernani Guetten de Almeida e Leopoldo Augusto Brüggemann. Além de negar o recurso, eles determinaram que o réu seja intimado para que inicie a execução provisória da pena, já superada a prisão cautelar.

A defensora pública de Leonardo, Fernanda Mambrini Rudolfo, vai recorrer da decisão. Ela explica que foi pedida a nulidade da sessão que condenou o réu por uso de provas indevidas, como vídeos e conversas de Whatsapp. Também pediu o afastamento dos qualificadores, que são motivo fútil e recurso que impediu a defesa da vítima. Fernanda salienta que não está negando a autoria do crime.

Diogo Cuiabano de Medeiros foi atingido com um copo no pescoço no banheiro da boate Fields, em março de 2015. O jovem de 26 anos morreu no local. Leonardo está preso e continuará cumprindo a pena em regime fechado. Na sentença, o juiz destacou a conduta reprovável do réu e a embriaguez dele na casa noturna movimentada.

