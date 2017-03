Justiça interdita presídio de Caçador por superlotação

Segurança 17/03/2017 | 08h20 Atualizada em

A Justiça interditou o Presídio Regional de Caçador por superlotação nesta quinta-feira, conforme mostrou o RBS Notícias, da RBS TV SC. Hoje a unidade tem 295 presos, sendo que a capacidade oficial é de cerca de 100 detentos. Há 30 dias, transferências já tinham sido solicitadas para amenizar o problema, mas não foram cumpridas.



Com a decisão desta quinta, o presídio não poderá receber novos detentos até que as transferências sejam feitas. Quem for preso na cidade, deverá ser encaminhado a outras unidades catarinenses.

Em nota, o Departamento de Administração Prisional (Deap) disse que vai cumprir a decisão da Justiça, mas não informou uma previsão para as transferências.

