Cairo 13/03/2017 | 10h46

A procuradoria do Egito autorizou nesta segunda-feira a libertação do ex-presidente Hosni Mubarak, absolvido no início de março pelo Tribunal Supremo pela morte de manifestantes nos grandes protestos de 2011 que acabaram com seu governo, indicou seu advogado à AFP.

O advogado Me Farid el Deeb disse que Mubarak, atualmente detido em um hospital militar do Cairo, "poderá voltar para sua casa quando os médicos derem alta".

* AFP